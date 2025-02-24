Axios дізналося, коли Україна може підписати угоду про стратегічні копалини зі США

США та Україна близькі до укладення угоди про мінерали на сотні мільярдів доларів: вона може бути підписана вже 24 лютого.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на джерела.

За словами українського посадовця, переговори на фінальному етапі, і документ можуть підписати вже в понеділок. Хоча версія документа, яку переглянув Axios, є найсвіжішою, у неї ще можуть внести зміни.

Віцепрем'єрка України Ольга Стефанішина раніше підтвердила у дописі в соцмережі X, що сторони близькі до угоди. Вона зазначила, що підписання стане "свідченням нашої відданості на десятиліття вперед".

У проєкті документа йдеться про створення «Фонду інвестицій у відновлення», яким спільно керуватимуть США та Україна.

"Уряд Сполучених Штатів Америки має намір забезпечити довгострокову фінансову підтримку розвитку стабільної та економічно процвітаючої України", - йдеться у копії угоди, яку отримало видання.

Фонд буде інвестувати в різні проєкти, зокрема у видобуток корисних копалин і розвиток портової інфраструктури, а також залучати додаткові інвестиції.

Однак у документі також згадується, що США мають намір частково компенсувати свої витрати, пов’язані з "захистом, відновленням та поверненням України" до довоєнного рівня ВВП.

Водночас, у проєкті угоди, який отримав Axios, міститься загальне формулювання про бажання США зберегти Україну вільною, але немає чітких зобов’язань щодо військової підтримки.

Угода також передбачає, що Україна має внести до фонду $500 мільярдів, причому її внески повинні вдвічі перевищувати внески США. Однак цей платіж не буде спрямований безпосередньо до США.

Згідно з проєктом документа, 50% українських доходів (за вирахуванням операційних витрат) від видобувних галузей — зокрема корисних копалин, нафти та газу — повинні надходити до фонду.

У тексті міститься положення про фінансування проєктів у регіонах, які "тимчасово окуповані Російською Федерацією, у разі їх деокупації".

Нагадаємо:

Угода між США та Україною передбачає створення комерційного фонду, у якому США матимуть 100% контроль, а Україна виділятиме на нього кошти. ЕП дізналась деталі.

Президент України зазначив, що він не збирається визнавати угоду, за якою Україна буде винна сполученим Штатам 500 мільярдів доларів.