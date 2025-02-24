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Axios узнало, когда Украина может подписать соглашение о стратегических ископаемых с США

Артур Крыжный — 24 февраля, 18:49
Axios узнало, когда Украина может подписать соглашение о стратегических ископаемых с США
Getty Images

США и Украина близки к заключению соглашения о минералах на сотни миллиардов долларов: оно может быть подписано уже 24 февраля.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

По словам украинского чиновника, переговоры на финальном этапе, и документ могут подписать уже в понедельник. Хотя версия, которую просмотрел Axios, является самой свежей, в нее еще могут внести изменения.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина ранее подтвердила в заметке в соцсети X, что стороны близки к соглашению. Она отметила, что подписание станет "свидетельством нашей преданности на десятилетия вперед".

В проекте документа говорится о создании "Фонда инвестиций в восстановление", которым совместно будут управлять США и Украина.

"Правительство Соединенных Штатов Америки намерено обеспечить долгосрочную финансовую поддержку развития стабильной и экономически процветающей Украины", - говорится в копии соглашения, которую получило издание.

Фонд будет инвестировать в различные проекты, в частности в добычу полезных ископаемых и развитие портовой инфраструктуры, а также привлекать дополнительные инвестиции.

Однако в документе также упоминается, что США намерены частично компенсировать свои расходы, связанные с "защитой, восстановлением и возвращением Украины" до довоенного уровня ВВП.

В то же время, в проекте соглашения, который получил Axios, содержится общая формулировка о желании США сохранить Украину свободной, но нет четких обязательств по военной поддержке.

Соглашение также предусматривает, что Украина должна внести в фонд $500 миллиардов, причем ее взносы должны вдвое превышать взносы США. Однако этот платеж не будет направлен непосредственно в США.

Согласно проекту документа, 50% украинских доходов (за вычетом операционных расходов) от добывающих отраслей - в частности полезных ископаемых, нефти и газа - должны поступать в фонд.

В тексте содержится положение о финансировании проектов в регионах, которые "временно оккупированы Российской Федерацией, в случае их деоккупации".

Напомним:

Соглашение между США и Украиной предусматривает создание коммерческого фонда, в котором США будут иметь 100% контроль, а Украина будет выделять на него средства. ЭП узнала детали.

Президент Украины отметил, что он не собирается признавать соглашение, по которому Украина будет должна Соединенным Штатам 500 миллиардов долларов.

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