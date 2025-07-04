"Прекрасный" закон Трампа спасает США от дефолта – и толкает в долговую яму

Президент США Дональд Трамп добился принятия своего законопроекта о налоговых льготах и увеличении расходов, который должен помочь избежать дефолта, но существенно ухудшит ситуацию с госдолгом в долгосрочной перспективе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Республиканцы в Палате представителей поддержали закон, который продлевает действие налоговых льгот, принятых еще в 2017 году, позволяет больше тратить на охрану границы и армию, предусматривает значительные сокращения финансирования Medicare и Medicaid (программ медицинского страхования), и одновременно увеличит государственный долг на триллионы долларов.

Ожидается, что Трамп подпишет закон в ближайшее время.

В рамках этого пакета законодатели также повысили лимит государственного долга с $36,1 трлн на еще $5 трлн, чтобы избежать дефолта, который мог произойти уже в конце августа или в начале сентября.

Однако в долгосрочной перспективе законопроект воспринимается как плохая новость для облигационного рынка США и общего финансового здоровья страны. По оценкам независимых экспертов, он добавит $3,4 трлн к государственному долгу за следующие 10 лет.

Это еще больше усилит опасения относительно избытка облигаций и снижения спроса на госбумаги США, что в последнее время сильно влияло на финансовые рынки.

Макроэкономический стратег компании Wellington Management Майк Медеирос сказал:

"Этот закон только подчеркивает две ключевые проблемы с государственными облигациями: 1) постоянный дефицит бюджета и высокий уровень долга, и 2) инфляцию".

Компания BlackRock еще в понедельник предупредила, что иностранные инвесторы уже теряют интерес к американскому долгу.

Они отметили, что есть реальный риск, что спрос на $500 миллиардов еженедельных заимствований США может уменьшиться еще больше - это повысит стоимость заимствований.

По подсчетам Бюджетного управления Конгресса, законопроект уменьшит налоговые поступления на $4,5 трлн, сократит расходы на $1,2 трлн и лишит 10,9 миллиона человек государственного медицинского страхования в течение следующего десятилетия.

При этом он стимулирует экономику, позволяя бизнесу списывать расходы на оборудование и исследования, а также предоставляет другие налоговые льготы.

Впрочем, некоторые инвесторы опасаются, что высокий долг может свести на нет весь экономический стимул, который Трамп называет "Одним Большим Прекрасным Законом".

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Напомним:

Между Дональдом Трампом и Илоном Маском разгорелся конфликт вокруг субсидий на десятки миллиардов долларов. Президент угрожает отменить поддержку компаний бизнесмена.

Республиканское большинство в Сенате США с небольшим перевесом проголосовало за рассмотрение "большого, красивого" налогового закона Трампа, который ранее критиковал Илон Маск.

Президент США Дональд Трамп не заинтересован в общении с Илоном Маском, который ранее был его союзником, на фоне острого конфликта по масштабному законопроекту о снижении налогов.

1 июля Сенат США одобрил масштабный бюджетный законопроект, известный как "один большой прекрасный закон".