Новини 22 червня: поляки блокують автівки "Укрпошти", графіки відключень у Криму

Про що сьогодні говорили:

Про нафту Ірану. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США видало нову ліцензію щодо Ірану, яка дозволяє виробництво, постачання та продаж сирої нафти та нафтопродуктів з країни упродовж двох місяців.

Про Крим. В окупованому Криму через аварії на енергомережах запроваджують графіки відключення електроенергії.

Про Газпром. Акції російського "Газпрому" під час торгів падали нижче 100 рублів уперше з 2009 року на тлі втрати європейського ринку, слабких перспектив у Китаї та падіння цін на нафту.

Про "Укрпошту". Вже два місяці польська митниця блокує автівки "Укрпошти", у зв'язку з чим компанія змінила логістику і користується альтернативними шляхами – через інші країни.

Про атаки РФ. Внаслідок російського масованого удару, станом на ранок 22 червня, були нові знеструмлення у семи областях країни.

Ексклюзив ЕП:

Темна сторона українського продуктового IT. Що стоїть за позовом FTC проти Genesis

Близько двох тижнів тому в офісі однієї з найбільших українських продуктових ІТ-компаній сталася подія, яка, імовірно, розділить її історію на "до" і "після". Компанія Genesis опинилася під ударом Федеральної торгової комісії США (FTC) – американського регулятора, який захищає споживачів і підтримує чесну конкуренцію на ринку, борючись із шахрайством, оманливою рекламою та монополіями великих корпорацій.