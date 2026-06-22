Росіяни атакували енергетику у семи областях: найважче на Донеччині та Херсонщині

Внаслідок російського масованого удару, станом на ранок 22 червня, є нові знеструмлення у семи областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Сумщину, Харківщину, Миколаївщину, Чернігівщину та Запоріжжя, Донеччину та Херсонщину.

Найважче саме у двох останніх регіонах.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених абонентів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії зросло. 22 червня, станом на 09:30, його рівень був на 2,2% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у пʼятницю 19 червня.

Причиною цьому є зростання температури у більшості областей.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 10:00-16:00.

Нагадаємо:

22 червня стало відомо, що внаслідок атаки російських безпілотників на Запоріжжя поранень зазнали три людини, ще одна жінка знаходиться в будинку, де виникла пожежа.