Срібло злетіло до максимуму з 2012 року

Срібло зросло до понад 35 доларів за унцію вперше з 2012 року, а золото стабільне напередодні виходу даних з ринку праці США, які можуть вплинути на рішення ФРС щодо відсоткових ставок.

Про це пише Reuters.

У четвер ціни на золото залишалися стабільними, тоді як срібло продовжило стрімке зростання, вперше за понад 12 років перевищивши позначку 35 доларів за унцію.

Станом на 11:47 спот-золото подорожчало на 0,6% — до 3 395,29 долара, а фʼючерси на золото в США зросли до 3 419,70 долара.

Інвестори очікують публікацію звіту щодо зайнятості у США — аби краще оцінити перспективи зміни монетарної політики. Попередні дані свідчать про слабше, ніж очікувалося, зростання приватної зайнятості у травні.

Ціни на срібло зросли на 2,5% — до 35,83 долара за унцію, досягнувши максимуму з лютого 2012 року. Аналітики вказують на активізацію "ratio-трейдингу" між золотом і сріблом, оскільки золото тривалий час переважало срібло через зниження попиту з боку промисловості.

Платина подорожчала на 3,6% — до 1 123,88 долара, а паладій — на 1,8%, до 1 018,38 долара. У Saxo Bank рекомендують включати дорогоцінні метали до інвестиційного портфеля для захисту від геополітичних ризиків, боргових криз і інфляції.

Нагадаємо:

Заможні люди дедалі частіше зберігають золото за межами своїх країн — головно у Сінгапурі, який вважається безпечною юрисдикцією.

Ціни на золото 25 квітня знизилися більш ніж на 1% після сигналів про деескалацію торговельної війни між США та Китаєм - КНР розглядає можливість скасувати мита на деякі американські товари.