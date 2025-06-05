Серебро взлетело до максимума с 2012 года

Серебро выросло до более 35 долларов за унцию впервые с 2012 года, а золото стабильно в преддверии выхода данных с рынка труда США, которые могут повлиять на решение ФРС по процентным ставкам.

Об этом пишет Reuters.

В четверг цены на золото оставались стабильными, тогда как серебро продолжило стремительный рост, впервые за более чем 12 лет превысив отметку 35 долларов за унцию.

По состоянию на 11:47 спот-золото подорожало на 0,6% - до 3 395,29 доллара, а фьючерсы на золото в США выросли до 3 419,70 доллара.

Инвесторы ожидают публикацию отчета по занятости в США - чтобы лучше оценить перспективы изменения монетарной политики. Предварительные данные свидетельствуют о более слабом, чем ожидалось, рост частной занятости в мае.

Цены на серебро выросли на 2,5% - до 35,83 доллара за унцию, достигнув максимума с февраля 2012 года. Аналитики указывают на активизацию "ratio-трейдинга" между золотом и серебром, поскольку золото долгое время преобладало серебро из-за снижения спроса со стороны промышленности.

Платина подорожала на 3,6% - до 1 123,88 доллара, а палладий - на 1,8%, до 1 018,38 доллара. В Saxo Bank рекомендуют включать драгоценные металлы в инвестиционный портфель для защиты от геополитических рисков, долговых кризисов и инфляции.