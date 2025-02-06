В Україні виявили понад 400 сумнівних інвестпроєктів: розширений список
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала ще дев'ять інвестпроєктів до переліку ненадійних.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Загалом у списку вже 401 потенційний scam-проєкт. До оновленого переліку увійшли:
- Forhbw
- CryptoKeying
- Школа трейдингу Бориса Купера
- AvangardBroker
- Industrial Trading
- Buleto
- AI Auto Sale
- Trust Investment / Trust Capital / Trust Capital Fund
- GenesisFX
У НКЦПФР попереджають: інвестування через компанії, що працюють без регулювання в Україні або подають неправдиві дані про свою діяльність, пов'язане з високими ризиками.
НКЦПФР рекомендує: у разі відсутності у списку інформації про певний сумнівний проєкт потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його щодо сумнівності або звернутися з відповідним запитом до Нацкомісії на еmail: [email protected].
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Нагадаємо:
Нацкомісія з цінних паперів (НКЦПФР) ухвалила рішення з 1 січня заборонити виведення цінних паперів іноземних емітентів з України до кінця воєнного стану.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п’ять кейсів.