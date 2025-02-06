В Україні виявили понад 400 сумнівних інвестпроєктів: розширений список

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала ще дев'ять інвестпроєктів до переліку ненадійних.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Загалом у списку вже 401 потенційний scam-проєкт. До оновленого переліку увійшли:

Forhbw

CryptoKeying

Школа трейдингу Бориса Купера

AvangardBroker

Industrial Trading

Buleto

AI Auto Sale

Trust Investment / Trust Capital / Trust Capital Fund

GenesisFX

У НКЦПФР попереджають: інвестування через компанії, що працюють без регулювання в Україні або подають неправдиві дані про свою діяльність, пов'язане з високими ризиками.

В повідомленні нагадують, що повний перелік сумнівних інвестпроєктів — тут.

НКЦПФР рекомендує: у разі відсутності у списку інформації про певний сумнівний проєкт потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його щодо сумнівності або звернутися з відповідним запитом до Нацкомісії на еmail: [email protected].

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Нагадаємо:

Нацкомісія з цінних паперів (НКЦПФР) ухвалила рішення з 1 січня заборонити виведення цінних паперів іноземних емітентів з України до кінця воєнного стану.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п’ять кейсів.