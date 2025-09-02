На Харківщині відремонтували прифронтові дороги за 796 мільйонів з резевного фонду
Харківська область отримала 796 млн грн із резервного фонду державного бюджету - це майже третина від його обсягу. За ці кошти відновили прифронтові та рокадні дороги загальною протяжністю 621 км.
Про це повідомляє Агентство відновлення.
"Ремонтні роботи виконувалися у вкрай складних умовах - у безпосередній близькості до лінії бойових зіткнень, під обстрілами та загрозою атак безпілотників. Попри це, аварійно-відновлювальні заходи були завершені у стислі терміни - протягом 2,5 місяців", – зазначили у відомстві.
Також наголосили, що завдяки проведеним ремонтам щонайменше на 60% скоротився час евакуації поранених із районів ведення бойових дій.
Як підкреслили в агентстві, відновлені маршрути забезпечили:
Нагадаємо:
У 2025 році на ремонт та утримання автомобільних доріг в Україні виділено близько 17 млрд грн, що на 40% менше, ніж торік, і це покриває лише частину потреб.
У серпні на Дніпропетровщині завершили ремонт 8 ключових прифронтових автошляхів області.