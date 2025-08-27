НБУ тимчасово перестав друкувати нові банкноти номіналом 100 і 200 гривень

Національний банк України не друкував нових банкнот номіналом 100 гривень від початку 2024 року, а 200 гривень – від початку 2023 року.

Про це йдеться у відповіді Нацбанку на запит ЕП.

Обсяг випуску нових 100-гривневих банкнот скоротився після початку великої війни: якщо у 2021 році їх надрукували близько 240 млн штук, то у 2022-2023 роках – по 25 млн штук. Від початку 2024 року і до 25 серпня 2025 року нових банкнот цього номіналу центробанк не друкував.

Натомість 200-гривневі банкноти НБУ не друкує від початку 2023 року, хоча у 2022 році надрукував 370 млн штук, а у 2021-му – 110 млн штук.

Те, що Нацбанк наразі не друкує нові банкноти номіналом 100 та 200 гривень не означає, що регулятор від них відмовився. Частину банкнот він може випускати в обіг зі своїх сформованих раніше запасів у разі, якщо виникне така необхідність. Крім цього, раніше НБУ повідомляв, що планує випустити нові банкноти цих номіналів із гаслом "Слава Україні!".

Наприклад, у 2023 році НБУ вже тимчасово не друкував нові банкноти номіналом 50 гривень, хоча у 2022 році їх надрукували 80 млн штук, а у 2024-му – 60 млн штук. За 2025 рік НБУ надрукував вже 80 млн банкнот цього номіналу.

Найбільше цьогоріч Нацбанк надрукував банкнот найвищих номіналів: 500 гривень – 200 млн штук, 1000 гривень – 172,8 млн штук (станом на 25 серпня).

Крім цього у 2025 році НБУ вже встиг накарбувати 60 млн монет номіналом 5 гривень, 56,98 млн монет номіналом 10 гривень та 10 млн монет номіналом 50 копійок.

Також ЕП намагалася дізнатися, якою є собівартість друку однієї банкноти та карбування однієї монети, і яким є сеньйораж НБУ (дохід від створення готівкових грошей – різниця між номіналом та собівартістю виробництва грошового знаку). Однак у Нацбанку зазначили, що відповідна інформація є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає публічному розголошенню.

Щодо планів розширювати чи звужувати номінальний ряд банкнот та монет, то в НБУ поки що не ухвалювали відповідних рішень. Там зазначають, що щорічно проводять оцінку відповідності номінального ряду соціально-економічному розвитку країни, на підставі якої й ухвалюють рішення про зміни. У разі ухвалення подібних рішень там обіцяють проінформувати як банки, так і громадськість.

"Основне завдання Національного банку під час визначення оптимальної структури банкнот і монет – це максимальна зручність номінального ряду для забезпечення готівкових розрахунків. Недостатня кількість номіналів в обігу може створювати ускладнення під час розрахунків, а надмірна кількість номіналів – незручності для операторів готівкового ринку та ймовірні додаткові витрати на забезпечення готівкового обігу", – додали в НБУ.