В Україні стрімко знижуються ціни на сливи

В Україні ціни на сливи продовжують стрімко знижуватися п'ятий тиждень поспіль.

Про це свідчать дані EastFruit.

Аналітики зазначають, що на внутрішньому ринку спостерігається надмірна пропозиція фруктів з місцевих господарств, що чинить суттєвий тиск на ціни.

За інформацією учасників ринку, на сьогоднішній день попит місцевих оптових компаній на сливи дуже невисокий, тоді як обсяги пропозиції даних кісточкових на ринку продовжують збільшуватися через сезонний фактор.

За даними аналітиків, ціни на сливи з місцевих господарств варіюються в діапазоні 15-40 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 29% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Спекотна сонячна погода сприяє інтенсивному дозріванню слив і водночас негативно відбивається на їх якості, що також чинить додатковий тиск на відпускні ціни, зазначають експерти.

За їхніми даними, незважаючи на чергове здешевлення, на сьогоднішній день сливи в Україні надходять у продаж у середньому на 50% дорожче, ніж на початку серпня минулого року. При цьому садівники не виключають, що за обставин, що склалися, будуть змушені й надалі поступатися покупцям і знижувати ціни.

Нагадаємо:

Наприкінці липня українські виробники продавали лохину за ціною 100-180 грн/кг залежно від якості та обсягів пропонованих партій, що в середньому на 33% дешевше, ніж наприкінці попередньогоробочого тижня.