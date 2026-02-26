В Україні знизились ціни на огірки: скільки вони коштують

Продажі огірків наразі здійснюються в межах 125–170 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Оператори ринку пов'язують цю ситуацію з незначним збільшенням пропозиції огірка нового обороту з місцевих господарств.

Водночас споживча активність у цьому сегменті також почала зменшуватися. За інформацією експертів проєкту, на сьогодні майже всі стаціонарні тепличні комбінати України вже розпочали реалізацію цієї продукції.

"Ще одним вирішальним фактором зниження цін у цьому сегменті стало погіршення попиту на тепличні огірки. Оптові компанії та роздрібні мережі цього тижня зменшили обсяги закупівель місцевого огірка, посилаючись на низькі темпи збуту в роздрібній торгівлі", – зазначають аналітики.

За їхніми даними, попри зниження цін, українські тепличні комбінати пропонують огірок у середньому на 50% дорожче, ніж наприкінці лютого 2025 року.

Водночас більшість ключових гравців ринку не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті. Вони аргументують це тим, що пропозиція місцевої продукції з кожним днем продовжує збільшуватися, тоді як темпи збуту залишають бажати кращого.

Нагадаємо:

Всередині лютого відразу в декількох тепличних комбінатах України розпочали реалізацію огірків нового обороту.