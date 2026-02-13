В Україні стартував новий збір врожаю тепличних огірків: які ціни

На цьому тижні відразу в декількох тепличних комбінатах України розпочали реалізацію огірків нового обороту.

Про це інформує аналітична платформа EastFruit.

Зазначається, що поодинокі партії місцевих овочів з'явилися на ринку ще наприкінці минулого тижня, а на сьогодні ця продукція вже масово почала надходити в продаж.

Як стверджують учасники ринку, нові обсяги огірків все одно поки недостатні, щоб повністю задовольнити поточний попит з боку покупців. Саме ця обставина дозволяє продавцям утримувати ціни у цьому сегменті на досить високому рівні.

За даними аналітиків, українським виробникам вдається вести продаж огірків по 140-180 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів запропонованих партій овочів. Для порівняння: імпортні огірки виробництва Туреччини зараз реалізуються в діапазоні 130-160 грн/кг.

Учасники ринку пояснюють таку різницю у цінах вищою якістю місцевої продукції, обмеженою пропозицією, а також вищими витратами на виробництво цієї культури.

Як підкреслюють експерти, незважаючи на досить холодну зиму, цього року сезон реалізації огірка нового обороту в Україні розпочався приблизно в ті ж терміни, що й рік тому. Але при цьому вартість цієї продукції в аналогічний період минулого року була в середньому на 14% вищою, ніж зараз.

На думку експертів проєкту, більш істотного зниження цін у даному сегменті ринку варто очікувати не раніше ніж через 1,5-2 місяці, коли на ринку істотно збільшиться пропозиція огірків як зі стаціонарних комбінатів, так і з плівкових теплиць.

Нагадаємо:

Наприкінці січня лише поодинокі українські комбінати вели реалізацію тепличних овочів, основну ж пропозицію на внутрішньому ринку складали виключно імпортні огірки виробництва Туреччини.

За даними аналітиків, продавці пропонували до продажу огірки в діапазоні 120-150 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче ніж тижнем раніше.