В Україні подешевшало молоко: скільки воно коштує і що буде з цінами далі

В Україні станом на 22 жовтня середня ціна трьох ґатунків молока становила 17,17 грн/кг без ПДВ, що на 18 коп. менше відносно попереднього місяця.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

"Зниження світових цін на біржові товари на експортних ринках, збільшення пропозиції молочних продуктів на складах та слабкий попит з боку молокопереробних підприємств сприяють зниженню цін на молоко-сировину", – повідомляє аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі.

Зокрема, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 22 жовтня становила 17,25 грн/кг без ПДВ, що на 20 коп. менше відносно попереднього місяця.

Вищий ґатунок в середньому коштує 17,00 грн/кг без ПДВ, що на 15 коп. менше відносно попереднього місяця.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 16,65 грн/кг без ПДВ і знизилася на 15 коп. відносно попереднього місяця.

"З 1 листопада варто очікувати подальше здешевлення молока-сировини в Україні, особливо в господарствах, де ціни знаходяться в максимальному коридорі. Ймовірно, що протягом найближчого півріччя значні залишки молочних продуктів на складах в США та ЄС будуть розпродані і тоді, орієнтовно, навесні вірогідні позитивні зміни на молочному ринку", – прогнозує Кухалейшвілі.

Нагадаємо:

Станом на 6 жовтня середня ціна трьох ґатунків молока становила 17,35 грн/кг без ПДВ, що на 5 коп. більше відносно попереднього місяця.