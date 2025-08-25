В Україні лохина продовжує стрімко дорожчати

Цього тижня в Україні продовжує зростати вартість лохини.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Зазначається, що основна причина – скорочення пропозиції лохини в умовах активного попиту. Багато виробників повідомляли про те, що завершили сезон реалізації ранніх та середніх сортів даної ягоди.

У той же час садівники, які зараз реалізують лохину пізніх сортів, отримали можливість знову підвищити ціни на свою продукцію.

В результаті цього лохина на українському ринку пропонується до продажу по 170–240 грн/кг, що в середньому на 14% дорожче, ніж тижнем раніше.

За даними аналітиків, сьогодні лохина в Україні обходиться покупцям у середньому на 53% дорожче, ніж за аналогічний торішній період. При цьому гравці ринку впевнені, що ціни на цю ягоду й надалі зростатимуть.

Нагадаємо:

Наприкінці липня українські виробники продавали лохину за ціною 100-180 грн/кг залежно від якості та обсягів пропонованих партій, що в середньому на 33% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.