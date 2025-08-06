Посадовці помилялись у кожній третій декларації: яка загальна сума "похибок"

Кожна третя перевірена декларація (423 випадки) містила ознаки подання свідомо неправдивих даних. Сума таких "похибок" — понад 5,8 млрд грн або в середньому по 13,6 млн грн на декларацію.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Зазначається, що за січень-червень посадовці подали 706 311 декларацій. Це на 34% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

71% усіх цьогорічних декларацій подано у березні. Кожна 8 подана декларація надалі зазнала виправлень.

Із загальної кількості у 1 534 перевірки на кінець червня завершено вже 1 203 — тобто 78%. Порушень не знайшли лише у 0,9% випадків — це 11 перевірок. Зауважується, що наразі алгоритми передбачають перевірки не всіх декларацій, а лише високоризикових.

В Україні відносно безкарно помилятись можна на суму, меншу за 100 прожиткових мінімумів (приблизно 302 тисячі грн). За такі похибки передбачена дисциплінарна відповідальність — догани, звільнення, позбавлення премій. Саме такі порушення виявили у майже половині перевірок (45% або ж 558 перевірок), йдеться в дослідженні.

Якщо "неточність" більша, покарання буде залежати від суми — це може бути як адміністративна, так й кримінальна відповідальність.

Так, кожна третя перевірена декларація (423 випадки) містила ознаки подання свідомо неправдивих даних, повідомляє Опендатабот.

Сума таких "похибок" — понад 5,8 мільярда гривень. У середньому, це виходить по 13,6 млн грн на декларацію.

На основі цього відкрили 358 кримінальних справ у 2024 році та 258 справ цьогоріч. Втім результативність таких проваджень наразі не дуже велика, близько 9%. 33 підозри було вручено торік, ще 24 — цьогоріч. До суду дійшли лише 20 справ (6%) торік та 17 справ (7%) цьогоріч, йдеться в дослідженні.

Ще у 159 декларацій (13%) посадовці навели недостовірні відомості. Загалом напомилялись на понад 129,5 млн грн — близько 814 тисяч грн на кожну декларацію. За це передбачений штраф від 17 000 до 42 500 грн.

Повідомляється, що у 21 декларації (2%) виявили ознаки незаконного збагачення. Йдеться про статки у 646,2 млн грн (в середньому, по 30,7 млн грн на декларанта). За результатами торік було відкрито 102 кримінальні провадження, проте вручено лише 7 підозр. Цьогоріч вже було відкрито 52 провадження та вручено 2 підозри. Лише одна справа цьогоріч дійшла до суду.

Ще у 30 деклараціях (3%) йдеться про необґрунтованість активів (ст. 290 ЦПК України). Посадовці напорушували на понад 129,1 млн грн. Це приблизно по 4,3 млн грн на кожну декларацію.

Зазначається, що у 18 деклараціях виявлено одночасно порушення двох статей: недостовірні дані та незаконне збагачення . А у 24 деклараціях поєднались недостовірні дані та ознаки необґрунтованості активів.

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