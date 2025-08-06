Чиновники ошибались в каждой третьей декларации: какова общая сумма "погрешностей"

Каждая третья проверенная декларация (423 случая) содержала признаки представления заведомо ложных данных. Сумма таких "погрешностей" - более 5,8 млрд грн или в среднем по 13,6 млн грн на декларацию.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Отмечается, чтоза январь-июнь чиновники подали 706 311 деклараций. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

71% всех нынешних деклараций подано в марте. Каждая 8 поданная декларация в дальнейшем претерпела исправления.

Из общего количества в 1 534 проверки на конец июня завершено уже 1 203 - то есть 78%. Нарушений не нашли только в 0,9% случаев - это 11 проверок. Отмечается, что сейчас алгоритмы предусматривают проверки не всех деклараций, а только высокорисковых.

В Украине относительно безнаказанно ошибаться можно на сумму, меньшую 100 прожиточных минимумов (примерно 302 тысячи грн). За такие погрешности предусмотрена дисциплинарная ответственность - выговоры, увольнения, лишение премий. Именно такие нарушения обнаружили почти в половине проверок (45% или 558 проверок), говорится в исследовании.

Если "неточность" больше, наказание будет зависеть от суммы - это может быть как административная, так и уголовная ответственность.

Так, каждая третья проверенная декларация (423 случая) содержала признаки представления заведомо ложных данных, сообщает Опендатабот.

Сумма таких "погрешностей" - более 5,8 миллиарда гривен. В среднем, это получается по 13,6 млн грн на декларацию.

На основе этогооткрыли 358 уголовных дел в 2024 году и 258 дел в этом году. Впрочем результативность таких производств пока не очень большая, около 9%. 33 подозрения были вручены в прошлом году, еще 24 - в этом году. В суд дошли только 20 дел (6%) в прошлом году и 17 дел (7%) в этом году, говорится в исследовании.

Еще в 159 декларациях (13%) чиновники привели недостоверные сведения. В общем напомилялись на более 129,5 млн грн - около 814 тысяч грн на каждую декларацию. За это предусмотрен штраф от 17 000 до 42 500 грн.

Сообщается, что в 21 декларации (2%) обнаружили признаки незаконного обогащения. Речь идет о состоянии в 646,2 млн грн (в среднем, по 30,7 млн грн на декларанта). По результатам в прошлом году было открыто 102 уголовных производства, однако вручено только 7 подозрений. В этом году уже было открыто 52 производства и вручено 2 подозрения. Только одно дело в этом году дошло до суда.

Еще в 30 декларациях (3%) речь идет о необоснованности активов (ст. 290 ГПК Украины). Чиновники нарушали на более 129,1 млн грн. Это примерно по 4,3 млн грн на каждую декларацию.

Отмечается, что в 18 декларациях выявлено одновременно нарушение двух статей: недостоверные данные и незаконное обогащение . А в 24 декларациях соединились недостоверные данные и признаки необоснованности активов.

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Напомним:

Журналисты издания NGL.media обнаружили в декларациях чиновников, правоохранителей, мэров и народных депутатов сотни случаев занижения стоимости приобретенных автомобилей.