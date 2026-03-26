Україна та Швейцарія співпрацюватимуть задля відновлення України: деталі

Верховна Рада ухвалила закон щодо ратифікації угоди між Кабінетом міністрів України та Федеральною радою Швейцарії щодо співробітництва у процесі відновлення України.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Йдеться, що Угоду сторони підписали 10 липня 2025 року в Римі. Її ратифікація відкриває можливість для залучення системної підтримки Швейцарії для відновлення України.

"Документ передбачає надання Україні безповоротної фінансової та технічної допомоги для реалізації проєктів відновлення. Зокрема, йдеться про фінансування закупівлі товарів і послуг у швейцарських компаній. Угода є частиною ширшої "Швейцарської програми підтримки України на 2025–2028 роки" і діятиме до кінця 2036 року", – повідомляє Мінекономіки.

Зазначається, що підтримка спрямовуватиметься насамперед на зміцнення ключових напрямків – енергетики, транспорту та мобільності, будівництва, водопостачання, а також у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

Угода передбачає, що Україна самостійно визначатиме пріоритетні потреби у відновленні. На їх основі формуватиметься перелік товарів і послуг, які можуть бути забезпечені швейцарською стороною. Надалі сторони спільно визначатимуть конкретні проєкти та рішення для фінансування.

Керівна рада Ukraine Investment Framework схвалила для України 1,5 мільярда євро, за які Україна модернізує траси, побудує пункти пропуску на західному кордоні, відновить частину зруйнованого житла.