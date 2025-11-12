Оподаткування прибутку банків: комітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт зі змінами

Парламентський податковий комітет рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт N14097 про оподаткування прибутку банків на 50%.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Положення законопроєкту про підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік порівняно з першим читанням залишилися без змін.

Водночас під час опрацювання законопроєкту до другого читання було враховано нові пропозиції, зокрема:

відтермінування запровадження е-акцизу до 1 листопада 2026 року;

звільнення банків від виконання обов'язків податкового агента у разі банкрутства фізичних осіб;

продовження до 1 січня 2027 року пільг з ПДВ по енергетиці;

продовження до 1 січня 2027 року пільг з ПДВ для БПЛА, тепловізорів, антидронових рушниць тощо;

вдосконалення умов перебування платників податків у межах Території високого рівня податкової довіри (Клуб білого бізнесу);

скасування єдиного податку для охоронної діяльності;

Нагадаємо:

Верховна Рада підтримала чергове підвищення податків для банків за основу в першому читанні.