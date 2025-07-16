Рада підтримала законопроєкт, який дає старт масштабній житловій реформі

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт "Про основні засади житлової політики", що дає старт масштабній житловій реформі в Україні. Підтримали рішення 232 депутата.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

За її словами, актуальність ухвалення цього законопроєкту саме зараз – виконання одного з багатьох індикаторів програми Юкрейн Фасіліті, яка надає Україні 50 млрд євро до 2027 року. Виконання "житлового індикатору" – остаточне ухвалення законопроєкту №12377 до 4 кварталу цього року принесене Україні 300 млн євро, зазначила Шуляк.

Вона додала, що нова житлова політика розпочинає реалізовуватись з моменту ухвалення законопроєкту №12377 у другому читанні.

Водночас, за її словами, для повноцінного початку житлової реформи будуть створені і ухвалені ще два важливі законопроєкти – "Про фонд соціального житла", а також законопроєкт про управління цим фондом. Над першим роботу вже розпочали, оскільки дедлайн його ухвалення по Юкрейн Фасітілі – 4 квартал 2026 року.

Шуляк підкреслила, що реформа житлової політики передбачає, що для тих громадян, які не мають фінансової змоги купити житло, буде запроваджено два формати тимчасового житла – соціальна оренда і оренда з правом викупу.

"Обидва механізми вже багато років ефективно працюють у ЄС і ми максимально адаптуємо їх під українські реалії – так, щоб це дійсно працювало і максимально ефективно закривало потребу у житлі. Зокрема, буде і тимчасове службове житло", – зазначає нардепка.

Житло, яке можна взяти в соціальну оренду, буде надаватись з державного і муніципального фондів соціального житла.

"Це буде і нове житло, що спроруджуватиметься за державних кошт, і державно-приватне партнерство, але головне, що ми зможено у такий спосіб нарешті добудувати всі наші довгобуди – наслідок діяльності недобросовісних забудовників і не тільки", – повідомила Шуляк.

Нагадаємо:

За підсумками червня в Україні зріс попит на оренду житла та зменшився інтерес до купівлі новобудов.