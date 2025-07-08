В Україні зріс попит на оренду житла та зменшився – на купівлю новобудов: ціни на ринку

За підсумками червня в Україні зріс попит на оренду житла та зменшився інтерес до купівлі новобудов.

Про це йдеться в дослідженні від маркетплейсу DIM.RIA.

Зазначається, що ціни на первинному ринку в більшості регіонів демонструють стабільність: ціни впродовж місяця коливались в межах кількох відсотків. Київ утримує лідерство за вартістю квадратного метра – $1 407/м². Найдешевші новобудови – у прифронтових регіонах: Запорізькій та Сумській областях.

Водночас інтерес до новобудов знизився майже в усіх регіонах. Найбільше падіння зафіксовано у Чернігівській (-29%), Житомирській (-27%) та Волинській (-25%) областях. Значне зростання попиту з достатньою вибіркою даних для аналізу спостерігається тільки в Закарпатській області (+19%).

DIM.RIA

Згідно з дослідженням, найбільше зростання кількості оголошень про продаж вторинного житла у червні спостерігалось у Сумській та Чернігівській областях, а також у Києві. У західних регіонах країни впродовж місяця зафіксовано падіння пропозиції.

За даними маркетплейсу DIM.RIA, впродовж червня вартість вторинного житла продовжує зростати майже по всій України. Херсонська область демонструє найшвидше зростання цін – +8 %, хоча залишається найдешевшою.

Найдорожче житло – у столиці: вартість однокімнатної квартири в Києві сягає $93,3 тис. У розрізі районів – Печерський залишається найдорожчим (понад $140 тис.), а Деснянський – найдоступнішим ($50 тис.).

Значний спалах попиту на вторинну нерухомість зафіксовано у Тернопільській (+35%), Сумській (+28%) та Івано-Франківській (+13%) областях, повідомляють аналітики.

Співвідношення кількості оголошень про купівлю та кількості відгуків на них у червні в Києві склало 1:2, такий же показник фіксується на Одещині. У Тернопільській області він становить 1:18, Вінницькій – 1:17, Чернівецькій – 1:15.

DIM.RIA

За даними аналітиків DIM.RIA, у червні ринок оренди продовжує демонструвати значні відмінності між західними, центральними та прифронтовими регіонами.

"Найбільше нових оголошень з'явилось у Сумській (+79%) та Чернігівській (+60%) областях. Однак за кількісними показниками ці регіони мають одні з найнижчих пропозицій на ринку. Натомість у Запорізькій та Волинській областях у червні кількість пропозицій зменшилась на 22%. У Києві падіння склало 3% у порівнянні з травнем", – йдеться в дослідженні.

Зазначається, що Київ традиційно залишається найдорожчим містом для оренди: середня вартість у червні склала 18,4 тис. грн. У більшості регіонів України ціни на оренду коливаються у межах кількох відсотків, винятки – Полтавська, Запорізька, Миколаївська (зростання на 7%), Кіровоградська (-27%), Закарпатська (-8%) області.

DIM.RIA

Згідно з дослідженням, зацікавленість в оренді житла спостерігається абсолютно у всіх областях України. Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у червні в Києві становить 1:7, а от у більшості областей ці показники відрізняються у рази: найвищий дисбаланс у Черкаській – 1:52.