Держава почала отримувати перші мільйони від управління арештованими вагонами

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вже перерахувало державі 1,7 млн грн від управління арештованими вагонами.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

1,7 млн грн перераховано до державного бюджету за договором управління 434 залізничними вагонами, який АРМА уклало з ТОВ "Ресурс Груп".

Олена Дума зазначила, що це лише стартові надходження, так як наразі ТОВ "ФПК "Ресурсгруп" разом з підприємствами (депо) готується до проведення ремонту вагонів, які цього потребують.

Голова АРМА нагадала, що ці вагони раніше простоювали і не використовувалися.

"Найближчим часом у Prozorro стартують нові відкриті конкурси: 8 аукціонів щодо вагонів та аукціон на управління трьома тепловозами. Крім того, завершується оцінка ще 17 799 арештованих вагонів", - наголосила Олена Дума.

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Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів передало конфісковані у росіян активи заводу "Вінницяпобутхім" Фонду державного майна України для подальшої приватизації.