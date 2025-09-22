Експерт спрогнозував, як можуть змінитись ціни на овочі найближчим часом

В Україні в серпні серед продуктів харчування найбільше знизились споживчі ціни на овочі (-12,7%) та фрукти (-10,2%). Така динаміка суттєво відрізняється від минулорічної, коли у серпні знизились ціни лише на фрукти (-7,4%), тоді як пік падіння цін на овочі (-19,6%) припав на липень 2024 року, а у серпні ціни на них вже зросли на 5,2%.

Про це інформує в.о. директора Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко.

Оскільки нинішні очікування урожаю овочевих культур, за прогнозами Інституту аграрної економіки, перевищують минулорічні лише на 5,3%, значних змін у цінах на овочі у вересні 2025 року не відбудеться, зазначив науковець.

"Це підтверджують і дані моніторингу Міністерства фінансів України, згідно з якими, станом на середину вересня, споживчі ціни на моркву, буряк та огірки майже не змінилися, на цибулю, часник, помідори, перець відбувається невелике зростання, а на капусту і картоплю продовжується зниження", – підкреслив Лупенко.

Отже, за його словами, овочеві культури і у вересні 2025 року суттєво стримуватимуть інфляцію, однак їх потенціал все більше вичерпується. Водночас по інших видах продукції, за винятком одягу і взуття, інфляційні очікування, скоріше за все, наростатимуть, підсумував Лупенко.

