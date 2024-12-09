В Україні на понад 22% зросла середня заробітна плата

У третьому кварталі 2024 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні зросла до 21 946 гривень. Це на 22,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Ці показники на 56,6% вищі порівняно із довоєнним 2021 роком, коли середня заробітна плата становила 14 014 гривень. Зараз зарплата також вища й у доларовому еквіваленті – 532 доларів. У 2021 році була 514 доларів.

За даними відомства, наразі найвища заробітна плата у сфері "Інформація та телекомунікації". Вона становить 50 752 гривень (зросла на 37,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року).

На другому місці – "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому отримують 40 194 гривень (на 20, 5% більше порівняно з відповідним періодом минулого року). Далі йде "Професійна, наукова та технічна діяльність" – 28 167 гривень (на 24,6% більше).

У сфері "Державне управління та оборона" зарплати зросли до 26 904 гривень (на 24% більше).

Найнижчі зарплати в освіті – 13 970 гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року вони зросли на 15,6%.

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Нагадаємо:

Середня зарплата в Україні зросла у другому кварталі до 20 964 грн. Це на 22% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У серпні цього року середня заробітна плата працівників державних органів становила 55,8 тисячі гривень. Порівняно з липнем вона зменшилася на 5%, але порівняно з січнем 2024-го – збільшилася на понад 44%.