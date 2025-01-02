Средняя зарплата госслужащего выросла: кто получает больше всех

Средняя зарплата сотрудников государственных органов власти центрального уровня в ноябре 2024 года выросла до 62 тыс. грн, по сравнению с 57,5 тыс. грн в октябре.

Об этом свидетельствуют данные Минфина, полученные от государственных органов власти за ноябрь 2024 года.

В январе средняя зарплата чиновников составила 38,6 тыс. грн.

Самые большие зарплаты получают в Антимонопольном комитете Украины. В среднем ее работники получают 118,7 тыс. грн.

На втором месте - Министерство юстиции со 100,5 тыс грн.

На третьем - Центральная избирательная комиссия с 97 тыс грн.

Напомним:

В третьем квартале 2024 года средняя заработная плата штатных работников в Украине выросла до 21 946 гривен. Это на 22,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.