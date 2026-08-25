Новини 25 серпня: перепризначення у "Сенс банку", знищенний ТРЦ "Караван"

Про "Сенс банк". Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить взяти голову правління державного "Сенс банку" Олексія Ступака під варту з альтернативою внесення 150 млн грн застави.

До наглядової ради державного "Сенс банку" призначили нового незалежного члена — колишнього топменеджера Raiffeisen Bank Петера Новака.

"Сенс банк" тимчасово відсторонив директорку департаменту фінансового моніторингу та заблокував їй доступ до корпоративної мережі й усіх систем банку.

Про "Караван". У ніч на 25 серпня російські загарбники зруйнували ТРЦ "Караван" у Дніпрі.

На території поряд із ТРЦ та всередині будівлі виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання, однак приміщення значно пошкоджене.

Про Ощадбанк. Відбулося часткове обмеження доступу до електронних сервісів Ощадбанку через спрацювання внутрішніх систем кібербезпеки банку.

Ексклюзиви ЕП:

Міноборони просить трильйон гривень. Де уряд шукатиме гроші?

Україна традиційно входить в останні місяці року з "дірою" в бюджеті Сил оборони. Єдина надія уряду покрити ці потреби – міжнародні партнери, проте для цього необхідно ухвалити непопулярні рішення.