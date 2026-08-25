"Сенс банк" відсторонив директорку фінмоніторингу після вимоги НБУ

"Сенс банк" тимчасово відсторонив директорку департаменту фінансового моніторингу та заблокував їй доступ до корпоративної мережі й усіх систем банку.

Про це повідомила пресслужба Сенс банку.

Банк не назвав відсторонену посадовицю. Але раніше Національний банк вимагав усунути від роботи начальницю департаменту фінмоніторингу "Сенс банку" Людмилу Снігур.

Строк відсторонення у повідомленні не уточнюється. У банку заявили, що продовжують співпрацювати з правоохоронцями та зацікавлені в повному з'ясуванні обставин справи.

Нагадаємо:

Національний банк направив офіційний лист із вимогою відсторонити Людмилу Снігур від виконання обов'язків у "Сенс банку".

Регулятор також перевіряє можливе втручання в автоматизовану систему банку під час операцій із внесення 150 млн грн застави.