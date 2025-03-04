В Україні назвали розмір середньої зарплати

В Україні за підсумками 2024 року середня заробітна плата збільшилася на 23% до показника попереднього року і становить 21 473 грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвищим рівень заробітних плат є у секторі інформації та телекомунікацій - 52 457 грн, що на 38% більше, ніж за 2023 рік; на авіаційному транспорті - 43 938 грн (+40%); у працівників сфери фінансів, страхової діяльності - 41 384 грн (+20%).

Найменша середня заробітна плата зафіксована у працівників бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури - 13 142 грн (+20%), у працівників сфери творчості, мистецтва та розваг - 13 143 грн (+15,8%) та в освіті - 14 593 грн (+17,3%).

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