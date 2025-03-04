В Украине назвали размер средней зарплаты

В Украине по итогам 2024 года средняя заработная плата увеличилась на 23% к показателю предыдущего года и составляет 21 473 грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самым высоким уровень заработных плат является в секторе информации и телекоммуникаций - 52 457 грн, что на 38% больше, чем за 2023 год; на авиационном транспорте - 43 938 грн (+40%); у работников сферы финансов, страховой деятельности - 41 384 грн (+20%).

Наименьшая средняя заработная плата зафиксирована у работников библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры - 13 142 грн (+20%), у работников сферы творчества, искусства и развлечений - 13 143 грн (+15,8%) и в образовании - 14 593 грн (+17,3%).

Напомним:

В январе 2024 года на DOU появилось 6445 IT-вакансий - это самый большой показатель с начала полномасштабного вторжения.