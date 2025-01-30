Россияне бросились чаще брать микрокредиты под 300% годовых – росСМИ

Ужесточение требований к выдаче кредитов в банках заставляет россиян чаще брать "займы до зарплаты" под 292% годовых.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на "РБК".

В декабре 70% новых кредитов приходилось на микрофинансовые организации (МФО), тогда как год назад этот показатель составлял 47,4%.

Значение микрозаймов также возросло в общей структуре кредитования: в декабре на продукты МФО в РФ пришлось 13,6% от общего объема выданных займов, тогда как в конце 2023 года этот показатель был почти в 3,5 раза меньше - 3,9%.

Ранее, после полномасштабного вторжения России в Украину, доля МФО достигала 62,7% по количеству займов и 8,7% по их объему. По данным Центробанка РФ, в январе-сентябре 2024 года МФО выдали россиянам займы на 1,26 трлн рублей, что на 23,3% больше, чем годом ранее.

Напомним:

Ставки по потребительским кредитам в российских банках на начало ноября 2024 года составляли от 25% до 38% годовых, но к 19 ноября максимальная ставка выросла до 44%..

Лидер Кремля Владимир Путин все больше беспокоится из-за проблем в военной экономике России, именно тогда, когда Дональд Трамп активно призывает к завершению конфликта в Украине.