Росіянам виставили рекордну за 10 років суму за податкові порушення

Федеральна податкова служба (ФПС) за десять місяців 2024 року нарахувала громадянам і бізнесу 783 млрд руб (7.47 млрд дол) у вигляді пені та штрафів.

Про це пише The Moscow Times.

Це рекордна за останні 10 років сума, яка в 2,5 раза більша за показник за аналогічний період 2023 року (297 млрд руб. (2,8 млрд дол.)).

Згідно з даними ФНС, основна частина цієї суми - 735 млрд - склалася за рахунок пені, яку нараховують за кожен день прострочення, а решта припала на штрафи.

Також посилилися затримки у сплаті податків експортерами, яким стає все важче повертати валютну виручку.

Ще одна причина зростання загальної суми пені та штрафів - запровадження єдиного податкового рахунку. Раніше у ФПС повідомляли, що цьогоріч майже 60% нарахованих пені було пов'язано з неподанням платниками декларацій у строк..

Збільшення обсягу податкових штрафів і пені - результат кампанії держави з підвищення збирання податків до бюджету, додають у повідомленні.

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