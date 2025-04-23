Рубль і російські акції різко знижуються на новинах про зрив переговорів щодо України

Російський фондовий і валютний ринок різко знижуються на торгах у середу на новинах про те, що переговори щодо перемир'я в Україні скасували.

Про це пише видання The Moscow Times.

Курс долара на форексі станом на 12.30 за київським часом зріс на 1,5%, до 82,71 рубля, а на російському міжбанківському ринку, за даними Reuters, піднімався до 83,1 рубля - найвищого рівня за тиждень.

Євро подорожчав до рубля на 2,2%, до 94,5 рубля, а курс юаня на Мосбіржі збільшився на 2% - до 11,35 рубля, і також встановив тижневий максимум.

Індекс Московської біржі, який напередодні ввечері встановив позначку 3000 пунктів, на початку торгів опускався до 2900 пунктів.

Акції "Газпрому" подешевшали на 3,2%, Сбербанку - на 1,5%, ВТБ - на 3,1%, "Роснефти" - на 2,9%. Понад 3% втратив у ціні "Аерофлот".

За словами аналітика Freedom Finance Global Володимира Чернова, негативна динаміка пов'язана з геополітикою, оскільки заплановані на 23 квітня мирні переговори щодо війни в Україні зірвалися.

Нагадаємо:

Мирні переговори щодо війни в Україні на рівні міністрів, які мали пройти у середу в Лондоні під головуванням міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі, не відбудуться.

У зустрічі мали взяти участь очільники дипломатичних відомств США, Британії, Франції, Німеччини та України.

Напередодні стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо не прибуде. Натомість приїде спецпосланник щодо України Кіт Келлог.

Згодом у ЗМІ надійшла інформація, що приїзд до Лондона скасують і міністри закордонних справ Франції та Німеччини.