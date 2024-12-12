Реставрація вокзалу Львова: УЗ оголосила перший тендер

"Укрзалізниця" оголосила тендер на розробку науково-проєктної документації для комплексного пристосування щодо інклюзивності залізничного вокзалу Львова.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

План реставрації з пристосуванням інклюзивності вокзалу передбачає підняття перонів, встановлення ліфтів і ескалаторів, щоб забезпечити зручний доступ із перонів до потягів та легкого переміщення вокзалом.

"Раніше Укрзалізниця разом із громадськістю та представниками проєктних організацій обговорили концепцію реставрації з пристосуванням вокзалу для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Пропозиції та зауваження, висловлені під час зустрічі, ми врахували в оголошеному тендері", - зазначили в УЗ.

Аукціон відбудеться наприкінці грудня, очікувана вартість – 24 млн грн.

У тендерній документації повідомляється, що на вокзалі планують встановити десять пасажирських ліфтів і стільки ж ескалаторів, побудувати чотири додаткові сходові марші з "поштового" тунелю, відреставрувати наявні тунелі.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" оголошувала про початок консультацій щодо початку проєктування реконструкції Львівського залізничного вокзалу.