Привласнення 300 га землі вартістю 17 мільйонів: посадовець Херсонської ОВА отримав підозру

Посадовець департаменту сільського господарства Херсонської ОВА та два його спільники отримали підозру у шахрайстві та використанні підроблених документів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, посадовець ХОВА організував схему незаконного заволодіння сільгоспземлею на території Тягинської громади загальною площею понад 300 га та вартістю понад 17 млн грн. Для реалізації злочинного задуму він залучив двох спільників.

У червні 2024 року на підставі підроблених документів підозрювані зареєстрували у ЦНАП право власності на п’ять земельних ділянок на підставних осіб.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, щоб приховати факти заволодіння землею підозрювані восени через нотаріально завірені заяви та землевпорядне підприємство виготовили технічну документацію на поділ кожної з ділянок на дві. У результаті утворилось десять нових земельних ділянок із окремими кадастровими номерами.

Проте, як зазначає слідство, повністю замаскувати шахрайську схему та перепродати земельні ділянки зловмисники не встигли.

Наразі всі земельні ділянки арештовані. Прокуратура працює над тим, щоб повернути їх у власність держави.

Підозрюваних взяли під варту з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо:

Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців столиці, які ошукали фермерів на понад 3 млн грн.