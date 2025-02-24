Присвоение 300 га земли стоимостью 17 миллионов: чиновник Херсонской ОВА получил подозрение

Чиновник департамента сельского хозяйства Херсонской ОВА и два его сообщника получили подозрение в мошенничестве и использовании поддельных документов.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, чиновник ХОВА организовал схему незаконного завладения сельхозземлей на территории Тягинской общины общей площадью более 300 га и стоимостью более 17 млн грн. Для реализации преступного замысла он привлек двух сообщников.

В июне 2024 года на основании поддельных документов подозреваемые зарегистрировали в ЦПАУ право собственности на пять земельных участков на подставных лиц.

Как сообщают в Офисе генпрокурора, чтобы скрыть факты завладения землей подозреваемые осенью через нотариально заверенные заявления и землеустроительное предприятие изготовили техническую документацию на разделение каждого из участков на два. В результате образовалось десять новых земельных участков с отдельными кадастровыми номерами.

Однако, как отмечает следствие, полностью замаскировать мошенническую схему и перепродать земельные участки злоумышленники не успели.

Сейчас все земельные участки арестованы. Прокуратура работает над тем, чтобы вернуть их в собственность государства.

Подозреваемых взяли под стражу с альтернативой внесения залога.

Напомним:

Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении двух жителей столицы, которые обманули фермеров на более 3 млн грн.