Посадовцю ДСНС загрожує до 6 років позбавлення волі: в чому його підозрюють

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру посадовцю ДСНС, який зловживаючи службовим становищем завдав збитків державі на суму понад 3,6 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що відповідно до договору, підрозділ ДСНС сплатив приватній фірмі понад 23 млн грн за виконані роботи під час будівництва нового пожежного депо. Однак згодом виявилось, що до офіційних документів було внесено недостовірну інформацію. Зокрема, в них були значно завищені обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів.

Через такі дії держава зазнала збитків на суму понад 3,6 млн гривень.

Наразі завідувачу одного із секторів відомства повідомлено про підозру, на його майно накладено арешт на суму завданих державі збитків. Запобіжний захід – у вигляді застави. Підозрюваному загрожує до 6 років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають, перевіряється причетність інших осіб.

Нагадаємо:

Колишній перший заступник голови Державної фіскальної служби отримав підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків державі розміром понад 641 млн грн.