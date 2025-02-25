Чиновнику ГСЧС грозит до 6 лет лишения свободы: в чем его подозревают

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении должностному лицу ГСЧС, который злоупотребляя служебным положением нанес ущерб государству на сумму более 3,6 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствием установлено, что в соответствии с договором, подразделение ГСЧС оплатило частной фирме более 23 млн грн за выполненные работы при строительстве нового пожарного депо. Однако впоследствии оказалось, что в официальные документы была внесена недостоверная информация. В частности, в них были значительно завышены объемы выполненных работ и использованных материалов.

Из-за таких действий государство понесло убытки на сумму более 3,6 млн гривен.

Сейчас заведующему одного из секторов ведомства сообщено о подозрении, на его имущество наложен арест на сумму нанесенного государству ущерба.Мера пресечения - в виде залога. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются,проверяется причастность других лиц.

Напомним:

Бывший первый заместитель председателя Государственной фискальной службы получил подозрение в злоупотреблении служебным положением, что привело к убыткам государству в размере более 641 млн грн.