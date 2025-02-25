Збитки державі на сотні мільйонів: колишній заступник голови ДФС отримав підозру

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому першому заступнику голови Державної фіскальної служби у зловживанні службовим становищем, що призвело до багатомільйонних збитків державі.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, підприємець звернувся до ДФС зі скаргою на рішення про стягнення податків. Підозрюваний, маючи виключне право підпису рішень за результатами розгляду скарг та діючи в інтересах підприємця, навмисно не підписав вчасно готовий проєкт відповідного рішення.

Внаслідок цього скарга була автоматично задоволена, а бюджет втратив можливість стягнути податки та штрафні санкції на суму понад 641 млн грн.

Нагадаємо:

Контррозвідка Служби безпеки та НАБУ викрили схему привласнення бюджетних коштів на колишньому держпідприємстві концерну "Укроборонпрому", фігурантам, що переховуються закордоном, загрожує 12 років позбавлення волі.