Податкова роз'яснила нові форми фіскальних чеків

В Україні рядок "решта" у фіскальних чеках, який вказує суму повернених покупцю коштів при розрахунку готівкою, не є обов'язковим елементом, якщо при проведенні операції решта не видавалась.

Про це повідомила Державна податкова служба України.

"У фіскальному касовому чеку відображаються лише ті реквізити, які наявні у платника під час формування конкретного чеку", - пояснили у Податковій.

Як йдеться в повідомленні, це правило діє й щодо інших реквізитів. Зокрема, можуть не зазначатися: ІПН платника ПДВ (якщо суб'єкт не зареєстрований платником ПДВ), УКТЗЕД (для непідакцизних товарів), реквізити марки акцизного податку (якщо товар не маркований).

Можуть бути відсутні рядки 12-17, якщо при розрахунку не використовувалась платіжна картка, а пристрої не з'єднані та не поєднані. Ставки податків також не зазначаються, якщо суб'єкт господарювання не є платником відповідних податків.

Ці роз'яснення є актуальними в контексті запровадження нових форм розрахункових документів.

Нагадаємо:

З 1 березня 2025 року запроваджуються нові вимоги до форми та змісту фіскальних чеків. Перехідного періоду більше не буде подовжено, попри заклики бізнесу.