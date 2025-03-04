Налоговая разъяснила новые формы фискальных чеков

В Украине строка "решта" в фискальных чеках, которая указывает сумму возвращенных покупателю средств при расчете наличными, не является обязательным элементом, если при проведении операции остаток не выдавался.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

"В фискальном кассовом чеке отражаются только те реквизиты, которые имеются у плательщика при формировании конкретного чека", - пояснили в Налоговой.

Как говорится в сообщении, это правило действует и в отношении других реквизитов. В частности, могут не указываться: ИНН плательщика НДС (если субъект не зарегистрирован плательщиком НДС), УКТВЭД (для неподакцизных товаров), реквизиты марки акцизного налога (если товар не маркирован).

Могут отсутствовать строки 12-17, если при расчете не использовалась платежная карточка, а устройства не соединены и не соединены. Ставки налогов также не указываются, если субъект хозяйствования не является плательщиком соответствующих налогов.

Эти разъяснения актуальны в контексте введения новых форм расчетных документов.

Напомним:

С 1 марта 2025 года вводятся новые требования к форме и содержанию фискальных чеков. Переходный период больше не будет продлен, несмотря на призывы бизнеса.