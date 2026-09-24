Новини 24 вересня: Пашинський уникнув тюрми, наслідки атаки РФ

Про Пашинського: Колишній в. о. голови Адміністрації президента Сергій Пашинський визнав вину у зловживанні владою та участі у злочинній організації, він має спрямувати державі й Силам оборони 1,1 млрд грн, але не отримав тюремного строку.

Про податки в РФ: Російський уряд планує нове підвищення податків у 2027-2029 роках, щоб підтримувати військові витрати на тлі дефіциту бюджету та погіршення стану економіки.

Про Моршинську: Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило переможця в конкурсі на управителя активами групи IDS Ukraine – одного з найбільших виробників бутельованої води в Україні, до якої входять бренди "Моршинська" та "Миргородська".

Про наслідки атаки РФ: Дата-центр, де локалізувалися потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищено внаслідок російської атаки, тому компанія наразі не може назвати строки відновлення його роботи.

Після російської атаки на київські дата-центри про пошкодження інфраструктури та перебої з інтернетом повідомили "Домонет", Kievnet і Faust.

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Ще два роки війни. Економіка Росії відмовляється впадати в рецесію

Російська економіка стагнує, але не падає. За експертними прогнозами, Кремль зможе ще мінімум два роки підтримувати нинішній темп війни. Що нарешті зламає економічну стійкість ворога?