Пашинський уклав угоду із САП про визнання винуватості у "справі Курченка"

Колишній в. о. голови Адміністрації президента Сергій Пашинський визнав вину у зловживанні владою та участі у злочинній організації, він має спрямувати державі й Силам оборони 1,1 млрд грн, але не отримав тюремного строку.

Про затвердження угоди повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, не назвавши засудженого. За описом справи йдеться про Пашинського.

Справа стосується заволодіння арештованими нафтопродуктами Курченка у березні-червні 2014 року. За даними слідства, дії Пашинського завдали державі понад 817 млн грн збитків.

За умовами угоди він має протягом двох із половиною років перерахувати 600 млн грн до державного бюджету. Ще 400 млн грн Пашинський повинен передати фонду "Повернись живим" або поставити на цю суму узгоджене озброєння, а 100 млн грн — перерахувати "Спільноті Стерненка" на закупівлю зброї для Сил оборони.

Основним покаранням став штраф у 850 тис. грн. Пашинський також має сплатити ще 17 тис. грн і протягом року не зможе обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Конфіскацію майна суд не призначив, оскільки таке покарання за участь у злочинній організації запровадили у 2020 році після вчинення інкримінованих дій.

Пашинський також погодився надати слідству викривальні свідчення. Якщо він не виконає умови угоди, САП проситиме ВАКС скасувати вирок і розглянути справу в загальному порядку.

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Нагадаємо:

У 2015 році "Українська правда" розслідувала продаж арештованих нафтопродуктів Сергія Курченка структурам бізнесмена Сергія Тищенка, близького до Пашинського.

У вересні 2025 року ВАКС затвердив угоду з Тищенком у цій самій справі. Він отримав вісім років ув'язнення, але був звільнений від покарання з трирічним іспитовим строком.