Програма "єОселя": за тиждень українці отримали 135 нових кредитів

За минулий тиждень за програмою доступних кредитів "єОселя" українці отримали 135 нових кредитів на суму 263,8 млн грн.

Про це інформує Міністерство економіки.

З них кредити під 3% отримали 49 військовослужбовців та представників сектору безпеки, 4 медики, 4 педагоги та 3 науковці.

Кредити під 7% отримали 45 українців без власного житла та 30 внутрішньо переміщених осіб.

Загалом, з початку 2026 року скористалися програмою "єОселя" 250 українців, які отримали пільгових іпотек на суму 480,3 млн грн, зазначено у повідомленні.

Найбільше кредитів у межах програми надано у Київській області – 42, місті Києві – 26, у Львівській області – 11.

За типом нерухомості: 82 українці отримали кредит на житло першого продажу, з яких 35 об'єктів – на стадії будівництва. Ще 53 кредити видано на придбання житла на вторинному ринку.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що банки-партнери за державною програмою доступної іпотеки "єОселя" у 2025 році видали сумарно 7769 кредитів, що на 8,7% менше, ніж попереднього року.

Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє військовим, які мобілізувалися, оформлювати іпотеку за "єОселею" під 3% замість 7%.