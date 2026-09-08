Новини 8 вересня: $7 тисяч за "кришування" одного кол-центру, застава ексголові наглядової ради "Сенс банку"

Про ОГП. За даними джерел "Української правди", представникам Офісу генпрокурора з кожного шахрайського кол-центру щомісяця могли передавати приблизно $7 тисяч.

Про наслідки атак РФ. Російські війська пошкодили у Києві пів сотні житлових та промислових обʼєктів, двоє людей загинуло, 16 постраждалих.

У ніч на 8 вересня російські військові двома балістичними ракетами атакували вже знищений ними у 2025 році склад одного з найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції "Оптіма-Фарм" у Києві.

Про "Сенс банк". Суд обрав запобіжний захід колишньому голові наглядової ради "Сенс Банку" Миколі Гладишенку, який фігурує у кримінальному провадженні про відмивання 150 млн грн для внесення застави за ексміністра енергетики і юстиції Германа Галущенка.

Про фінмоніторинг. Уряд зареєстрував у Раді законопроєкт, який змінює принцип фінмоніторингу колишніх політично значущих осіб – раніше вимогу щодо цього інсталювали у законопроєкт про оподаткування доходів від цифрових платформ.

Ексклюзиви ЕП:

Цемент не знаходить собі місця: будівельну суміш дедалі менше використовують у цивільній сфері і щораз більше – за межами України

В умовах війни цементний сектор України зіткнувся із суттєвим падінням попиту та скороченням виробництва: зараз обсяги споживання ключової для будівництва продукції майже на 40% нижчі за довоєнний рівень. Заводи завантажені лише частково й шукають порятунку в експорті, який зріс у рази.