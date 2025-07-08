Новини 8 липня: Зеленський відповів на порно-петицію, Китай допомагає РФ виробляти дрони

Про що всі сьогодні говорили?

Про БЕБ. Комісія з добору Директора Бюро економічної безпеки України очікує офіційного повідомлення від уряду щодо рішення про призначення директора бюро.

Бізнес-асоціації України закликали президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля переглянути рішення Кабміну щодо непризначення директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), обраного за результатами конкурсу.

Про бюджет. Європейська комісія терміново вивчає способи покриття дефіциту бюджету України на 2026 рік, який може сягнути $19 мільярдів, з урахуванням зменшення підтримки від США та відсутності перспектив щодо припинення вогню з Росією.

Про РФ. Росія різко наростила свої дронові спроможності для війни в Україні завдяки китайським компаніям, які офіційно не визнають співпрацю з РФ.

Про порно. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій громадяни закликали декриміналізувати виробництво контенту для дорослих. Петицію підтримали понад 25 тисяч українців.

Ексклюзиви ЕП

Уряд затвердив бюджетну декларацію до 2028 року: без радикальних змін, але з двома сценаріями війни та знайомими обіцянками, частина яких досі не виконана.