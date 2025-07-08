Український бізнес закликав уряд призначити обраного директора БЕБ

Бізнес-асоціації України закликали президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля переглянути рішення Кабміну щодо непризначення директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), обраного за результатами конкурсу.

Про це йдеться у відповідній заяві.

У заяві, підписаній понад десятком бізнес-об’єднань, наголошується, що реформа БЕБ є однією з ключових вимог як українського бізнесу, так і міжнародних партнерів.

"Незаконний силовий тиск на бізнес у традиціях сумнозвісної "податкової міліції" залишається одним із ключових факторів зниження інвестиційної привабливості України, а внаслідок цього – суттєвого обмеження продуктивності праці, доходів бюджету, реальних заробітних плат, зайнятості", – йдеться у заяві.

Представники бізнесу наголошують, що в умовах війни країна потребує стабільного бізнес-клімату та верховенства права. Невиконання обіцянок щодо реформ може вплинути на інвестиційні настрої підприємців та подальшу політику з боку міжнародних партнерів України.

Бізнес-спільноти закликають уряд якнайшвидше призначити кандидата, якого обрала конкурсна комісія, щоб підтвердити відданість України принципам прозорості, правопорядку та міжнародним зобов’язанням.

Серед підписантів - Європейська Бізнес Асоціація, Спілка українських підприємців, Торгово-промислова палата України, CEO Club Ukraine та інші організації.

Нагадаємо:

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки України очікує офіційного повідомлення від уряду щодо рішення про призначення директора бюро.