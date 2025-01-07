Новини 7 січня: мобілізація заброньованих, зарплати в Україні швидко зростають

Про бронювання. Центри комплектування та соціальної підтримки вважають, що можуть мобілізовувати заброньованих працівників, анульовуючи надані їм відстрочки.

Про зарплати. В Україні продовжують зростати зарплати високими темпами через дефіцит працівників.

Про екоіндустрільні парки. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроект про запровадження поняття "екоіндустріальний парк".

Про резерви України. Міжнародні резерви України у 2024 році зросли на 8% і станом на 1 січня 2025 року становили 43,8 млрд доларів.

Про російську нафту. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану.

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