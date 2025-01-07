Нардеп повідомив про мобілізацію заброньованих працівників, у ТЦК говорять про технічні проблеми

Центри комплектування та соціальної підтримки вважають, що можуть мобілізовувати заброньованих працівників, анульовуючи надані їм відстрочки.

Про це йдеться у відповіді Миколаївського обласного ТЦК та СП на запит народного депутата, члена Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка ("Слуга народу").

З оприлюдненого депутатом документа випливає, що вказані у депутатському запиті працівники були заброньовані від мобілізації, але були викликані розпорядженням начальника Миколаївського районного ТЦК та СП для уточнення облікових даних та проходження медичного огляду і були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації.

При цьому неназвані службові особи анулювали відстрочки від призову на військову службу, не врахувавши факт бронювання вказаних працівників за підприємством, яке було визнано критично важливим.

"Отримав відповідь щодо мобілізації заброньованого працівника. Тобто так тепер можна: анулювати відстрочку працівнику критично важливого підприємства, навіть не звернувши увагу що він був заброньований", – зазначив Федієнко.

Він наголосив, що Миколаївський обласний ТЦК та СП у своїй відповіді стверджує, що діяв в межах чинного законодавства.

"Проблематика всієї цієї історії, що тепер таку людину демобілізувати неможливо. Підприємство втрачає критично важливого працівника, а вся система бронювання - довіру від підприємств, які в межах чинного законодавства бронюють критично важливих працівників. Ви можете поставити зарплату хоч сто тисяч, але ви не зможете убезпечити вашого працівника від подальшої мобілізації", – розповів депутат.

Водночас, начальниця юридичної служби Миколаївського ТЦК та СП, майор юстиції Тетяна Кійко пояснила Укрінформу, що випадок, який стався в Миколаївському обласному центрі комплектування щодо анулювання бронювання та мобілізації заброньованого працівника, пов'язаний з технічними проблемами документообігу.

Вона повідомила, що "інформація, яка шириться мережею інтернет, не зовсім відповідає дійсності".

За її словами, 5 листопада 2024 року Миколаївський РТЦК отримав розпорядження голови Миколаївської районної військової адміністрації про скасування мобілізаційних завдань (замовлень) деяким підприємствам, у тому числі – для ТОВ "АТФ Агро-Діло".

Згідно з підпунктом 2 пункту 12 постанови Кабміну №76 від 27 січня 2023 року, яка була чинною на той момент, надана відстрочка підлягає анулюванню у разі "завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування".

"Також цією постановою встановлено, що засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відбулось автоматичне анулювання бронювання військовозобов’язаних працівників вищевказаного підприємства", – пояснила Кійко.

Вона визнала, що окрім наявності мобілізаційного завдання, через скасування якого і відбулось анулювання бронювання, вказане підприємство було визнано критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

"Оскільки посадовими особами Миколаївського РТЦК та СП цей фактор не був врахований, за даним фактом станом на сьогоднішній день Миколаївський обласний ТЦК та СП проводить службову перевірку. Тобто будуть з’ясовані всі подробиці і врегульовано в подальшому це питання", – пообіцяла начальниця юридичної служби Миколаївського ТЦК.

Нагадаємо:

На порталі "Дія" тепер можна подати заяву про анулювання бронювання військовозобов’язаних працівників, які більше не потребують відстрочки від мобілізації.