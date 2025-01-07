В Україні з'являться еко-індустріальні парки

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроект про запровадження поняття "екоіндустріальний парк".

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 7 січня.

Йдеться про майданчики, де бізнес, зокрема, використовуватиме альтернативні джерела енергії в промисловості.

"Це буде інноваційний формат промислових майданчиків, де бізнес використовуватиме альтернативні джерела енергії, раціонально підходитиме до управління відходами та оптимізує використання водних ресурсів", — сказав він.

Шмигаль додав, що держава зі свого боку забезпечить підтримку у вигляді податкових пільг і фінансування будівництва інженерно-транспортної інфраструктури.

Як уточнив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, схвалено проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків і запровадження моделі екоіндустріального парку в Україні".

Законопроєкт пропонує уточнити вимоги щодо документів, процедур, прав і зобов'язань, а також відносин суб'єктів індустріальних парків у процесі їх створення та функціонування.

Також спрощено термінологію - замість "індустріальний (промисловий) парк" використовується поняття "індустріальний парк" та уточнено перелік дозволених і заборонених видів економічної діяльності на їх території.

Документом надано визначення поняття "екоіндустріальний парк" та "промисловий симбіоз в межах індустріального парку".

Встановлено, що території для екоіндустріального парку здійснюється з урахуванням пріоритету екологічної безпеки, збереження і розвитку природоохоронних територій та об'єктів.

Крім того, відтепер на керуючі компанії, ініціаторів створення та учасників індустріальних парків буде поширюватись дія закону про державну допомогу.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів вніс до реєстру новий індустріальний парк "Миронівка" на території міста Миронівка Обухівського району Київської області. Це вже сотий індустріальний парк, зареєстрований в Україні, та перший у 2025 році.

Україна протягом 2024 року інвестувала 1,13 млрд грн державних коштів у 15 індустріальних парків. 13 з них вже отримали гроші в розмірі 925,05 млн грн, а ще два індустріальні парки отримають фінансування на початку 2025 року.