Новини 6 квітня: золото на мільйони працівника ТЦК, "податок на OLX" доопрацювали

Про що говорили сьогодні?

Про ТЦК: Військовослужбовець Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Олег Коломієць за 2025 рік задекларував золоті злитки на 7,7 млн грн, 43,5 тис. дол. і євро готівкою.

Про банки: В Україні 304,27 млрд грн сукупного доходу отримали торік банки-лідери, за рік дохід банків зріс на 14%.

Про Китай: Голова Державної служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук підписав угоду з послом КНР в Україні Ма Шенкуньом, яка відкриває експорт українського пшеничного борошна до Китаю.

Про податки: Комітет Верховної Ради з питань податків підтримав доопрацьовану версію законопроєкту №15111 про оподаткування цифрових платформ.

Про дрони: Китай, світовий лідер з виробництва дронів, запроваджує нові регуляції щодо їхнього використання – цивільні польоти на дронах в країні стають майже неможливими.

Ексклюзив ЕП

"Купити свободу": як система навколо ТЦК монетизує страх мобілізації

Велика війна не обнулила корупцію, а лише змінила правила гри і підвищила ставки. Чому система мобілізації перетворилася на ринок із цінами в тисячі доларів?